Loyaliteit "van groot belang"? Ex-assistent Gerrard verlaat QPR al na 6 maanden voor Rangers

Beale was van 2018 tot 2021 al de assistent van Steven Gerrard bij Rangers. De twee kenden elkaar van aan de zijlijn bij de U18 van Liverpool en samen hielpen ze Rangers in 2021 aan de Schotse titel.

Beale volgde Gerrard vorig jaar naar Aston Villa, maar kreeg in juni zijn eerste kans als hoofdcoach van Queens Park Rangers. Toen Wolverhampton vorige maand nog aan zijn mouw trok, stelde hij nog dat "loyaliteit en integriteit van groot belang" waren. "Ik kan het schip niet als eerste verlaten."

Maar nu Rangers voorbij kwam varen, sprong Beale toch al na 6 maanden overboord. Hij tekent een contract tot 2026 in Glasgow en volgt er Giovanni van Bronckhorst op, die vorige week werd ontslagen.

Rangers staat na 15 speeldagen op de 2e plaats in het Scottish Premiership, maar heeft wel al 9 punten goed te maken op stadsrivaal Celtic. In de Champions League werd de club in een groep met Napoli, Liverpool en Ajax troosteloos laatste. Zes keer werd er met minstens twee doelpunten verschil verloren