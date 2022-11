Bizarre én bepalende fase in de NBA: "Dit heb ik in 24 jaar nog nooit gezien"

In het slot van de 1e helft gooide Luka Doncic van Dallas nog een driepunter binnen. Het reglement zegt dat een buzzer-beater aan het einde van een quarter altijd herbekeken moet worden, maar bij het zien van de beelden ontdekten de refs dat de Sloveen met zijn hiel op de lijn stond toen het shot vertrok.

De score was dus ongeldig en bovendien moesten er dan in feite nog 2 seconden van de 1e helft gespeeld worden, want zoveel tijd stond er nog op de klok op het moment dat Doncic op de lijn stond.

Eén probleem: beide teams waren op dat moment al naar de kleedkamer vertrokken voor de rust. De scheidsrechters beslisten om de laatste 2 seconden van de 1e helft na de pauze te laten spelen. "Dit heb ik in 24 jaar nog nooit gezien", sprak de tv-commentator.

Tot eenieders verbazing bleken die 2 seconden voor Denver voldoende om nog te scoren. Nuggets-speler Vlatko Cancar, overigens een landgenoot van Doncic, gooide vanaf zijn eigen helft een driepunter binnen. Daarmee zorgde hij voor één puntje verschil na de 1e helft: 56-55 in het voordeel van Dallas.

Die verre driepunter bleek aan het einde van de rit cruciaal, want Denver won de wedstrijd uiteindelijk met één puntje verschil: 97-98. "We noemen hem niet voor niks "half-court Vlatko". Daarom zette ik hem op het veld", sprak Nuggets-coach Mike Malone na afloop.



"Vlatko oefent zulke shots heel vaak op de training en het is heel straf hoe goed hij erin is. Dat hij dit nu ook flikt in deze match heeft volgens mij de wedstrijd mee bepaald", aldus Malone.