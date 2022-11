Selectie Belgian Lions na blessures herleid naar 13 spelers voor cruciale WK-kwalificatiematchen

"Ismael Bako, die woensdag met Virtus Bologna nog een Euroleague-wedstrijd moet afwerken, reist donderdag naar Istanboel en is beschikbaar voor de partij tegen Turkije", zo klinkt het in een persbericht.

"Retin Obasohan speelt donderdag met ASVEL Villeurbanne ook nog een partij in de Euroleague en de sportieve staf onderzoekt of hij nog naar Turkije kan afreizen. Volgende week maandag tegen Griekenland kan hij zeker aantreden."

België speelt vrijdag in Istanboel tegen Turkije en ontvangt drie dagen later in Bergen Griekenland. De Belgian Lions staan met 9 punten uit zes matchen derde in hun groep van de tweede kwalificatieronde. Deze zomer wonnen ze thuis van Groot-Brittannië (72-57) en verloren ze in Griekenland (85-68).

Letland (11 punten) leidt voor de Grieken (10). Achter België volgen Servië (9), Turkije (8) en Groot-Brittannië (7). Tegen Letland en Servië hoeft België niet te spelen in de tweede voorronde omdat zij al tegenstanders waren in de eerste ronde.

De top drie van de groep plaatst zich voor het WK, dat van 25 augustus tot 10 september 2023 georganiseerd wordt in de Filipijnen, Japan en Indonesië.