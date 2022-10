FIBA schuift met speeldata van Lions: Belgen spelen dag later tegen Turkije en Griekenland

De wedstrijden van de Belgian Lions in de tweede voorronde van het WK basket 2023 tegen Turkije en Griekenland worden een dag later dan oorspronkelijk gepland gespeeld. Het duel in Turkije wordt verschoven van donderdag 10 naar vrijdag 11 november, de thuismatch tegen Griekenland in Bergen verhuist van zondag 13 naar maandag 14 november.