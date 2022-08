Belgian Lions verslaan de Britten overtuigend, WK basketbal komt stapje dichterbij

Uit het eerste deel van de WK-kwalificatie nam België 6 punten mee naar het beslissende tweede deel. Een thuismatch tegen Groot-Brittannië als opener was dankbaar, maar er moest wel absoluut gewonnen worden.



De start was wel voor de Britten, maar de Belgen namen snel over, dankzij een combinatie van driepunters en de dunks van Bako.



Bij de rust (33-27) was de voorsprong al 6 punten, maar toch was de veeleisende bondscoach Gjergja niet tevreden.



Zijn humeur kon na het derde kwart iets meer de hoogte in. De Belgen diepten de kloof uit en hoefden in de laatste rechte lijn niet meer het gaspedaal in te duwen om toch de overwinning over de streep te trekken. Eindstand: 72-57.



Door deze zege wippen de Belgen over Turkije naar de top 3 in de groep. Die leidt op het einde van de kwalificatie naar het WK. De Lions konden zich hier nog nooit voor plaatsen. Nu zondag wacht al een nieuwe, veel zwaardere opdracht: uit bij het Griekenland van de Antetokounmpo-broers.