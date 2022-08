Griekenland smeert de Belgian Lions een logische nederlaag aan na zwakke start

"Het is een moeilijke wedstrijd tegen een sterke tegenstander, maar we kunnen niet zeggen dat de Lions sterk spelen. Verre van", oordeelt onze commentator. De wedstrijd bloedt een beetje dood.

De Griekse heksenketel is toch een beetje stilgevallen. Dat is de verdienste van de Lions, die steviger op hun benen staan. Maar als "Giannis" ontwaakt, dan zijn de verhoudingen snel weer duidelijk.

clock 19:49

19 uur 49. Rust: 49-33. Het is tijd voor een pauze. De Belgen konden gelijke tred houden in het tweede kwart, al is dat een beetje een vertekend beeld. De Grieken lieten vooral vanaf de vrijworplijn veel missers noteren. Het is toch vooral een lijdensweg voor de Belgen. .