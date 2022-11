Vlaanderen zet 53 miljoen euro opzij om sportclubs door energiecrisis te helpen

Niet alleen gezinnen worden getroffen door de energiecrisis, ook veel sportclubs hebben het moeilijk om de touwtjes aan elkaar te knopen. Heel wat clubs beslisten al om de doucheruimtes af te sluiten of verwarming in de kantine uit te zetten.



Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft nu een pakket klaar van 53 miljoen euro om de sportclubs te ondersteunen tijdens de energiecrisis. Concreet voorziet Weyts 50 miljoen euro aan energieleningen. Sportclubs of sportfederaties kunnen tot € 1 miljoen lenen aan slechts 1% rente.

Sportclubs die energiebesparende investeringen willen nemen, kunnen beroep doen op deze leningen. Daarnaast voorziet Vlaanderen € 3 miljoen om sportclubs die nu reeds in de problemen komen door de stijgende energiefacturen op korte termijn hulp te bieden.



"We appreciëren de steun die Vlaams Minister van Sport Ben Weyts vrijmaakt om sportclubs door deze crisis te loodsen, waarbij er zowel op de korte als de langere termijn wordt gekeken", zegt Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie (VSF).

"We vinden het positief dat sportclubs van rechtstreekse financiële ondersteuning kunnen genieten met de sportfederaties als doorgeefluik én tegelijkertijd ruimte krijgen voor duurzame investeringen."

"De rechtstreekse financiële steun is een welgekomen hulp, maar we moeten realistisch zijn en beseffen dat deze onvoldoende is om de stijgende energiefacturen hélemaal tegemoet te komen."

"We raden onze sportclubs dan ook aan om maximaal gebruik te maken van de noodleningen, die als hefboom kunnen dienen om duurzaam te investeren in energiebesparende projecten."