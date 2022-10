Jeugdwerking Diegem Sport stopgezet door... gloednieuwe kunstgrasvelden

"We worden in ons hart geraakt: de jeugdopleiding is de basis van het bestaan van onze club en nu moeten we 350 jeugdspelers en 700 ouders melden dat hun favoriete sport en sociale bezigheid, tijdelijk, geschorst wordt." Zo bracht Diegem Sport gisteren het nieuws naar buiten over de stopzetting van zijn jeugdwerking. "De organisatie van de 66 wekelijkse trainingen en wedstrijden werd onmogelijk door aanhoudende problemen met kunstgras."

Een concrete datum voor de heropstart van de jeugdwerking is nog niet bekend. De club brengt naar buiten dat in de week van 7 tot 11 november een Nederlands bedrijf zal langskomen in de hoop het probleem op te lossen.



Het bestuur van Diegem Sport houdt de moed erin: "We staan 0-3 achter, maar we zullen reageren als de ware sportman, en knokken tot de laatste snik om de wedstrijd alsnog te winnen."

Diegem Sport is een vaste waarde in de hogere amateurreeksen. Momenteel staat het op een 15e plaats in de 2e amateurreeks.