Tour des Femmes 2023:"Tour is minder in voordeel van Van Vleuten, toch is er maar één favoriete".

De Tour de France Femmes in een notendop: vier zeer heuvelachtige ritten, twee ritten voor de sprinters, één bergrit en één tijdrit.

"Ik had liever een proloog gezien, omdat je dan op de eerste dag onmiddellijk spanning kan creëren", vertelt Ine Beyen. "Want nu is rit 2 (van Collonges-la-Rouge naar Montignac-Lascaux) al een "Luik-Bastenaken-Luik"-parcours, waar Annemiek van Vleuten haar zinnen op zal zetten."

"Ik vind het jammer dat er geen overgangsetappe is. Ofwel is het een "Ardennen"-rit ofwel een bergrit, maar het middengebergte slaan ze precies over. Het is wel prachtig dat je een finish hebt op de historische Tourmalet. Dat is nog mooier dan La Planche des Belles Filles."

"Ik ben over het algemeen tevreden en hoop dat er meer kansen zullen liggen voor andere rensters om het Annemiek van Vleuten (Movistar) nog iets lastiger te maken."

“De Tour is nu minder in het voordeel van Van Vleuten, omdat je maar één bergrit hebt”, aldus Beyen. “Vanaf rit 2 zijn de punchers in het voordeel. Hier zal het klassement wel wat vastliggen."