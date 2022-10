Hamilton: "Te vroeg om al van een Verstappen-tijdperk te spreken"

Vorig seizoen was de titelstrijd een ongeziene nagelbijter tot de laatste race, maar dit jaar was Max Verstappen al 4 races voor het einde zeker van een tweede wereldtitel op een rij.

Met voorlopig al 13 zeges op zijn teller in 2022 - een evenaring van het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel - stond er geen maat op de Nederlander.

Is na de dominante periode van Mercedes en Hamilton het tijdperk van Verstappen aangebroken?

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton vindt het nog "te vroeg om van een Verstappen-tijdperk te spreken". "Als hij volgend jaar opnieuw zo dominant is met Red Bull, dan wel."

"Maar dit seizoen zijn de Ferrari's duidelijk sneller in de kwalificaties. Nu moeten ze alleen nog hun racetempo opkrikken en dan zullen ze op een gelijk niveau komen."

Over de kansen van Mercedes volgend seizoen is Hamilton minder optimistisch, ook al kon de Brit in Texas een 2e plek wegkapen. "We hebben een veel steilere berg te beklimmen, maar hopelijk is het niet onmogelijk."