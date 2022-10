8 weken gevangenis voor supporter van Anderlecht na rellen tegen West Ham

Afgelopen donderdag gingen de poppen aan het dansen in de slotfase van de match in de Conference League tussen West Ham United.

Op videobeelden is te zien hoe supporters van Anderlecht met stoeltjes gooiden naar de aanhang van West Ham. Er werd ook een vuurpijl gegooid. Twee agenten werden overgebracht naar het ziekenhuis, een voor een vermoedelijk gebroken pols en een andere voor een hoofdkwetsuur.

"Wij zullen niet tolereren dat ordehandhavers aangevallen worden", klinkt het in een statement van de Metropolitan Police.



De rechter in Londen leek dezelfde mening aangedaan. In totaal werden 3 fans van Anderlecht veroordeeld. 1 hooligan kreeg een gevangenisstraf van 8 weken, de andere 2 geldboetes van 138 en 230 euro.

Anderlecht had de feiten eerder al veroordeeld bij monde van woordvoerder Mathias Declercq. "Wij aanvaarden dit gedrag niet, niet in ons eigen stadion en niet op verplaatsing. We zullen de supporters hierover aanspreken en ook met UEFA zullen we dit bespreken. We willen ons bij West Ham verontschuldigen voor dit gedrag."