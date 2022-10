Matchwinnaar Paulo Dybala blesseert zich bij penalty, WK in gevaar

Het was een opvallend beeld. Kort na de rust kreeg Roma een penalty, Dybala benutte die en legde zo de 2-1-eindstand vast. Maar de 28-jarige aanvaller greep meteen naar zijn linkerdijbeen en moest zich enkele minuten later laten wisselen.



"Het ziet er niet goed uit", bevestigde Roma-coach José Mourinho na de partij. "Ik denk niet dat we hem dit jaar bij AS Roma nog in actie zullen zien."



Zo komt er een groot vraagteken te staan achter het WK van Dybala. Dat vindt van 20 november tot 18 december in Qatar plaats. Argentinië is een van de favorieten op de wereldtitel.



Dybala telt 34 caps (3 goals), maar is geen basisspeler in het elftal van bondscoach Lionel Scaloni, die voorin voor aanvoerder Lionel Messi en Lautaro Martinez kiest.



Bij Roma was Dybala in goede doen met 5 treffers en 2 assists in de Serie A en 2 goals in 3 Europa League-duels.