Op het WK judo in Tasjkent heeft de Nederlandse Sanne van Dijke brons veroverd in de categorie tot 70 kg en goud voor sportiviteit. Ze droeg haar Japanse tegenstandster Shiho Tanaki van de tatami, nadat ze zich aan haar knie had geblesseerd. "Zo had ik hem niet nog eerder gepakt", lachte Van Dijke, die eerder ook brons veroverde op het WK van vorig jaar en de Spelen in Tokio.