Alessio Castro-Montes staat met scheurtje in hamstrings "even" aan de kant bij Gent

"We zullen Alessio even moeten missen", deelt KAA Gent op Twitter.

Alessio Castro-Montes moest vlak voor rust naar de kant in de gewonnen wedstrijd in en tegen Eupen (0-4). Vandaag onderging de flankaanvaller medische testen, die een scheurtje in zijn hamstrings aan het licht brachten.

Hoe lang Castro-Montes niet beschikbaar zal zijn, is niet duidelijk. Zijn club wenst hem alvast een spoedig herstel.