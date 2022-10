Zo kan het ook: rode lantaarn Nottingham Forest gaat langer door met coach Steve Cooper

90 minutes

Ooggetuigen overal! Een bij de Duivels in Amsterdam. Twee bij de vernietiging van Man Utd in City. Een bij de eerste nederlaag van de Great Old - die nog steeds de positie van zijn stamnummer bekleedt. En we hadden een waarnemer op Jan Breydel - een zeer dichte nog wel. Wandicardi geeft een lesje economie, Sam doet aan aardrijkskunde en legt uit waar Istanbodrum ligt. De Cerclewatcher legt ook AA Gent langs de meetlat. En Steven De Foer schreef een goed stuk over Qatar.