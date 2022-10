Yorbe "niet betrouwbaar" Vertessen maakt coach trots: "Samen succes in Europa"

"Hij is geen betrouwbare spits", analyseerde de voormalige goalgetter en analist Pierre van Hooijdonck de opstelling, maar hij kreeg lik op stuk. Na 17 minuten had Vertessen al 2 keer gescoord.

In de Europa League mocht Vertessen opdraven, maar nog voor hij een bal had geraakt tegen Zürich, werd de keuze van coach Ruud van Nistelrooij niet overal enthousiast onthaald.

"Het was al even geleden, ja", reageerde Vertessen bij de NOS op de vraag wanneer hij nog eens gescoord had.

"Dit is heel lekker voor het gevoel. Ik hoop dat ik deze lijn kan vasthouden."

Dat hoopt T1 Ruud van Nistelrooij natuurlijk ook. Die stond in de catacomben van het Zwitserse stadion te glunderen.

"Ik denk terug aan de tijd bij de U19 van PSV waarin ik met hem samenwerkte. Nu hebben we hier samen succes."

"Ik ben trots, ja. Hoe we in de jeugd samen hebben gewerkt, in stappen hebben toegewerkt naar het eerste elftal. Nu staan we op het veld in de Europa League."