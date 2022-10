Yorbe Vertessen schiet twee keer raak voor PSV in doelpuntenkermis tegen Zürich

10 minuten voor rust was de wedstrijd al gespeeld.



Zürich had geen antwoord op een verschroeiende start van PSV. Yorbe Vertessen bedankte voor zijn basisplek met twee doelpunten.



De Belg dook tweemaal goed in de diepte en werkte beheerst af. Niet veel later deelden ook Gakpo en Simons in de vreugde bij de bezoekers.



0-4, maar de doelpuntenhonger van de Eindhovenaars was nog niet gestild. Gakpo - die een ijzersterk seizoen speelt - knalde een forfaitscore heerlijk tegen de touwen.

In het slot kon Okita de eer van Zürich redden, maar de drie punten gaan mee met PSV richting Nederland.