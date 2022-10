Nacer Chadli heeft eerste goal bij Westerlo beet: "Voor WK-selectie moet ik nog meer laten zien"

Nacer Chadli verliet Turkije voor Westerlo op zoek naar speelminuten met het oog op het WK voetbal 2022 in Qatar. De tijd begint te dringen om zich in de gunst van bondscoach Roberto Martinez te spelen, maar zijn eerste goal kan altijd helpen.

"Ik was erop aan het wachten", lachte Chadli na de overwinning van Westerlo tegen Zulte Waregem. "Het is altijd heerlijk om te scoren voor je nieuwe ploeg en om wedstrijden te winnen."

Volgende maand begint het WK in Qatar. Denkt Chadli aan een selectie? "Ik vind het nu belangrijk om weer op het terrein te staan, om het plezier terug te vinden en om zonder pijn te kunnen spelen. Dat lukt me hier in Westerlo, de rest zien we wel."



"Ik voel me beter en beter worden, maar ik ga nog veel moeten laten zien voor een WK-selectie." Het WK in Qatar begint op 20 november met de openingsmatch tussen Qatar en Ecuador. De Rode Duivels spelen hun eerste wedstrijd op het WK op woensdag 23 november, Canada is de tegenstander.