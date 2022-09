17-jarige Ben Mertens verlaat als laatste Belg de British Open snooker

Luca Brecel (1-4 tegen Graeme Dott) en Julien Leclercq (2-4 tegen Steven Hallworth) waren in de kwalificaties van de British Open gesneuveld, Ben Mertens overleefde die na een 4-1-zege tegen Ryan Thomerson wel.

Mertens haalde zo voor het eerst de hoofdtabel sinds hij zich vorig seizoen van een tourkaart wist te verzekeren door wereldkampioen bij de U21 te worden.



Tegenstander was de meer dan 20 jaar oudere Craig Steadman. De ervaring leek het te halen van de jeugd toen Steadman op een 3-1-voorsprong kwam. Maar Mertens is een koele kikker en een 7e frame moest beslissing brengen over winst.



Ook daarin kwam Steadman op een ruime voorsprong. Mertens gaf niet af en knabbelde in een zenuwachtige frame aan zijn achterstand. Maar toen Steadman één kansje zag, ging hij er toch mee aan de haal.