Ontroerend: Israëlische wedstrijdmascottes knuffelen Lionel Messi

Het protocol, voor zover er een is, houdt voor dat de wedstrijdmascottes in principe de spelers niet uit hun concentratie mogen halen en zich eigenlijk moeten beperken tot meewandelen. Maar zo hadden sommigen het niet begrepen.



Het is ontroerend om te zien hoe een jongen verbluft Messi aanschouwt en hem om een knuffel vraagt. Ook Kylian Mbappé deelt in de knuffels, maar de aandacht gaat vooral naar Messi.