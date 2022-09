Club Brugge bindt goudhaantje Antonio Nusa (17) tot 2025 aan zich

Wie nog niet van Antonio Nusa had gehoord, maakte dinsdag in de Champions League kennis met de Noorse dribbelaar. De 17-jarige invaller zette in Porto de kers op de Brugse taart met de 4-0.

Na Ansu Fati, het wonderkind van Barcelona, is Nusa nu de op op één na jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Champions League. Een titel waarmee je in het buitenland wel de aandacht kan trekken.

Om eventuele kapers te ontmoedigen heeft Club Brugge zijn nieuwe goudhaantje nu vastgelegd tot 2025.

Club haalde de Noor in 2021 weg bij Stabaek. De jonge flankaanvaller maakte vooral in de Youth League indruk en scoorde in de play-offs de belangrijke 0-2 op verplaatsing bij Union. Dit seizoen krijgt Nusa zijn kans in de Brugse A-kern, met succes.