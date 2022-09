Uitzinnige Italiaanse coach vliegt NBA-ster Antetokounmpo om de nek na EK-stunt: "I love you"

Aangevoerd door Nikola Jokic, de MVP van de NBA, werd Servië door kenners naar voren geschoven als de topfavoriet voor de eindwinst op dit EK. Maar de Serviërs gingen gisteravond verrassend onderuit in de 1/8e finales tegen een collectief ijzersterk Italië: 94-86.

De Italiaanse bondscoach Gianmarco Pozzecco werd halfweg het 3e quarter uitgesloten, maar dat stond de stunt van zijn team dus niet in de weg. Pozzecco verliet het veld in tranen en beleefde het prangende slot van de match in de catacomben van het stadion, waar hij zich geen blijf wist met zijn vreugde na afloop van de wedstrijd.

Dat mocht ook Giannis Antetokounmpo ondervinden. De Griekse NBA-topper liep ook rond in de spelerstunnel en werd gedwongen om te delen in de Italiaanse vreugde. De dolblije Pozzecco vloog Antetokounmpo in de armen en trakteerde de Griek op een dikke smakkerd: "I love you, Giannis!"