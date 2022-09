Memorial Van Damme belooft spektakel: voor deze toppers kijkt u vanavond vanaf 19.15 u

Vandaag (en al een beetje gisteren) staat met de Memorial Van Damme de jaarlijkse hoogmis van de atletiek in ons land op het programma. De organisatie pakt uit met een deelnemersveld om u tegen te zeggen. 85 WK-, EK- en olympische medaillewinnaars passeren de revue. Wij sommen de belangrijkste voor u op. Kijken kan u vanaf 19.15 uur op Canvas of op onze livestream.

Nafi Thiam: de grote publiekstrekker

Wie Memorial zegt, zegt olympisch, wereld- en Europees kampioene op de zevenkamp Nafi Thiam! Het wordt uitkijken naar een duel in het verspringen met collega-zevenkampster Noor Vidts. Normaal zou de leading lady van de atletiek deelnemen aan het hoogspringen, maar daar steekt een ontstoken teen een stokje voor. Een duel in het verspringen biedt gelukkig een spannend alternatief.

Nafi Thiam in actie in het hoogspringen

Meervoudig recordpogingen tijdens uurloop

Elke meeting droomt van een wereldrecord. Dat is op de Memorial niet anders. De 46e Memorial start daarom met een uurloop waarin meerdere wereldrecords aangevallen zullen worden. Die recordpogingen zijn een eerbetoon aan drie Belgische legendes die vijftig jaar geleden atletiekgeschiedenis schreven op de Heizel. Op 20 september 1972 braken Gaston Roelants, Miel Puttemans en Willy Polleunis samen vijf wereldrecords. Roelants brak het uurrecord en de beste wereldtijd op de 20 kilometer, Polleunis pakte het record op de 10 mijl en Puttemans verbeterde de wereldrecords op de 3 mijl en de 5000 meter. De Memorial heeft een speciale band met de uurloop. Twee jaar geleden vestigde Mo Farah een nieuw werelduurrecord op de Heizel en liep Bashir Abdi in dezelfde race een nieuw wereldrecord op de 20 kilometer. Wie vanavond recordpogingen waagt, houdt de organisatie nog als een verrassing.

Polsstokfenomeen Armand Duplantis

Over wereldrecords gesproken. Met het Zweedse polsstokfenomeen Armand Duplantis op de deelnemerslijst, vergroot je die kans gevoelig. Hij is er vanavond ook bij. "Het is een van mijn favoriete, zo niet mijn favoriete meeting", vertelde Duplantis vooraf. "De sfeer in de bocht, waar ook de drummers zijn, is elektrisch."

Dit jaar verbeterde de Wereld-, Europees- en olympisch kampioen z'n eigen wereldrecord outdoor maar liefst 3 keer, de laatste keer op het WK in Eugene. Lukt het dit jaar ook op de Memorial? Tegenstand krijgt hij alvast van Chris Nilsen, zilver op het WK en onze Belgische nummer één, Ben Broeders, met wie Mondo goed bevriend is.

Armand - Mondo - Duplantis, wereldrecordhouder polsstokspringen

Tornados en Cheetahs op 400 meter

De Memorial is traditiegetrouw het podium waar we onze succesvolle 4x400m estafetteteams nog eens extra in de kijker zetten. Bijna alle Belgian Tornados - brons op het WK en zilver op het EK - staan vrijdag aan de start. Julien Watrin loopt de 400 meter horden. De broers Borlée, Alexander Doom en Jonathan Sacoor in de 400 meter. Ook de Belgian Cheetahs krijgen hun moment de gloire. Cynthia Bolingo, finaliste op het EK, start op de 400 meter. Camille Laus, Pauline Couckuyt, Helena Ponette, Imke Vervaet en Nina Hespel lopen in een extra toegevoegde 400 meter.

Belgian Tornados, zilver op het EK in München

Fraser-Pryce vs. Jackson op de 100m

Op de 100 meter krijgen we een duel tussen de twee snelste vrouwen van dit moment: Shelly-Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson uit Jamaica. Fraser-Pryce pakte goud op de 100 meter het afgelopen WK in Eugene, voor haar landgenote Jackson. Op de 200 meter waren de rollen omgedraaid. Wie wint in Brussel dit prestigeduel tussen twee generaties topsprintsters?

Fraser-Pryce wint op het WK in Eugene voor Jackson

Vuurwerk op de 800 meter

Met de Keniaan Emmanuel Korrir, de Algerijn Djamel Sedjati en de Canadees Marco Arop strikten de organisatoren de volledige top drie op de 800 meter van het afgelopen WK in Eugene. Vuurwerk gegarandeerd dus, op dit spectaculaire loopnummer. Benieuwd of onze landgenoot Eliott Crestan deze wereldtoppers het vuur aan de schenen kan leggen, gesteund door het thuispubliek.

Werpnummers met de volledige wereldtop

Het deelnemersveld in het speerwerpen bij de vrouwen is van een ongeziene kwaliteit. Alle medaillewinnaars, en dat zijn zes verschillende vrouwen, van zowel het WK als het EK staan op het wedstrijdblad. Het wordt vooral uitkijken naar het duel tussen de Australische wereldkampioene Kelsey-Lee Barber en de amper 19-jarige Europese kampioene Elina Tzengko uit Griekenland. Op donderdagavond al is de Vismarkt in hartje Brussel het decor voor het kogelstoten bij de mannen. Hoewel Ryan Crouser er niet bij is, staan met Kovacs en Awotunde twee van de drie Amerikaans kolossen die het WK domineerden in de werpring. Tel daar nog eens Europees kampioen Filip Mihaljevic bij en de nummer vier van het WK, Tom Walsh uit Nieuw-Zeeland, en ook dit is een wedstrijd om naar uit te kijken.

Kelsey-Lee Barber (L) en Elina Tzengko (R)