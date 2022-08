Zilver! Robbe Ghys schenkt België een eerste medaille in München, op de puntenkoers

België had nog nooit een Europese kampioen in de puntenkoers afgeleverd. Kenny De Ketele, nu bondscoach, was wel al twee keer goed geweest voor zilver. Zijn poulain en ex-koppelkoersgenoot Robbe Ghys bewees vanaf de eerste sprints dat hij zijn leermeester minstens kon evenaren in München.



Ghys torende er met wereldkampioen en titelverdediger Benjamin Thomas (die een dik uur eerder nog goud had veroverd met de Franse achtervolgers) met kop en schouders bovenuit.



Een hele puntenkoers cirkelden de Belg en de Fransman rond elkaar op de kleine piste in München. De korte afstand van de rondjes zorgde ervoor dat er met bonusrondes gesmeten werd. Toch zouden de sprints het verschil maken.



Vlak voor de beslissende eindsprint lag Ghys maar 2 punten achter Thomas. Als hij voor hem zou eindigen en in de punt zou vallen, was de Europese titel voor hem. Hij weerde zich als een duivel in een wijwatervat, maar aan Thomas viel toch niets te doen.



Het eindresultaat: goud voor Thomas, zilver voor Ghys en brons voor de Nederlander Hoppezak.