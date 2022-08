Chloé Caulier als 14e naar halve finales lead, mannelijke muurklimmers uitgeschakeld in boulder

Chloé Caulier is vooral een specialiste in de bouldercompetitie, waarin ze in 2020 zilver behaalde op het EK. In München kwam ze eerst in actie in de lead. Hierbij is het de bedoeling dat de muurklimmers zo hoog mogelijk geraken op het parcours. Ze moeten beide routes naar de top één keer proberen.



De Sloveense Janja Garnbret was de enige van het hele veld die tot helemaal bovenaan geraakte (in route A). Caulier koos eerst voor route B, waar ze de 11e prestatie neerzette. Route A lag haar iets minder, maar met een 17e prestatie eindigt ze overall wel 14e in de kwalificatie. Ruimschoots voldoende voor de vereiste top 26 voor de halve finale.

Oorspronkelijk had ook Lucie Watillon aan de competitie moeten deelnemen, maar die was niet helemaal fit na een coronabesmetting.