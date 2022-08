Philippe Gilbert over val in Burgos: "Renners zijn slachtoffer van nalatigheid van de UCI"

De val in Ronde van Burgos is al van 2 dagen geleden, maar Philippe Gilbert vindt het incident zorgwekkend genoeg om toch nog te reageren. "Als de vertegenwoordiger van de renners in de Atletencommissie van de (Wielerunie) UCI wil ik alle renners die zijn gevallen in Burgos een hart onder de riem steken."

"Ik verdedig de veiligheid van de atleten en verwerp dit misprijzen voor de regels!"

"Ik heb de UCI gevraagd een protocol op te stellen om parcoursen (op voorhand) grondig te controleren en goed te keuren, zeker de slotkilometers. Dit protocol is helaas nog niet van kracht..."

"Jammer genoeg zijn de renners zoals altijd de slachtoffers van deze nalatigheid. Het is tijd om het veiligheidsthema serieus te nemen. Dit moet eindelijk veranderen."