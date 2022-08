Quick Step-Alpha Vinyl bevestigt de komst van Tim Merlier, Jan Hirt en Casper Pedersen

Ten slotte heeft Quick Step-Alpha Vinyl zich ook verzekerd van de diensten van Casper Pedersen. De 26-jarige Deen maakt de overstap van Team DSM en ondertekende een contract voor 2 jaar. Pedersen, die in 2020 Parijs-Tours won, zal een plaatsje krijgen in de sprinttrein voor Tim Merlier.

Dat Tim Merlier volgend seizoen bij Quick Step-Alpha Vinyl zou rijden, leek al een poos een uitgemaakte zaak. Vandaag heeft het team de komst van de Belgische kampioen ook officieel bevestigd. De 29-jarige sprinter heeft bij de ploeg van Patrick Lefevere een contract tot eind 2025 ondertekend. Ook Jan Hirt heeft zijn kribbel gezet onder een contract bij Quick Step-Alpha Vinyl. De 31-jarige Tsjech heeft een overeenkomst tot eind 2024 en komt over van Intermarché-Wanty Gobert, waar hij dit seizoen een tweede jeugd beleeft met onder meer eindwinst in de Ronde van Oman. Hirt maakte ook indruk in de Giro. De Tsjech werd 6e in het eindklassement en imponeerde met etappewinst in de bergrit naar Aprica. Met de komst van Hirt wordt de klimkern van de ploeg rond Remco Evenepoel wat extra gestoffeerd.

We zijn heel blij dat we deze 3 kwaliteitsvolle renners hebben kunnen aantrekken", zegt Patrick Lefevere. "Het is geen geheim dat ik veel bewondering heb voor Tim Merlier en het is geweldig dat we de twee Belgische kampioenentruien (naast Merlier ook Evenpoel als nationaal tijdritkampioen, red) in onze ploeg hebben."





"Casper Pedersen heeft ook al indruk gemaakt op mij. Hij kan opkijken naar zijn landgenoot Michael Mørkøv, van wie hij de kneepjes van het vak kan leren."





"Met Jan Hirt strikken we ook nog een klimtalent. Hij rijdt al enkele jaren sterk, dat hebben we ook nog kunnen zien in de voorbije Giro. Hij heeft het talent om zelf resultaten neer te zetten, maar is ook een renner die zich kan wegcijferen voor de ploeg."



"Het zijn alle drie heel sterke renners, die met hun ingesteldheid perfect zullen passen binnen de Wolfpack-filosofie. Ik kijk ernaar uit om met hen samen te werken."