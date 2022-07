Meesseman en Allemand nemen revanche tegen New York Liberty in WNBA

Voor het eerst dit seizoen verloren Meesseman, Allemand en co. 2 wedstrijden na elkaar. Dat werden er gisteren in de eigen Wintrust Arena geen drie.



Sky miste een zieke Candace Parker, maar de afwezigheid van de dubbele MVP werd probleemloos opgevangen door Kahleah Cooper met een double-double (16 ptn, 11 rbs).



Bij de rust moest Sky wel nog achtervolgen (44-46), maar in het 3e en 4e quarter maakten Copper en Courtney Vandersloot (23 punten) het verschil. Die laatste topper deed er nog 9 assists en 6 rebounds bij.



Meesseman kwam in 32'41" tot 8 punten, 4 assists en 2 rebounds, Allemand was in 8'53" goed voor 2 rebounds.



In de stand blijft regerend kampioen Chicago, dat al zeker is van de play-offs, aan de leiding met 22 zeges en 7 nederlagen. Las Vegas (21-8) is tweede, voor Connecticut Sun (20-9). New York (10-18) is 11e en voorlaatste.



Zondag gaat Chicago op bezoek bij Connecticut.