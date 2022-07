LeBron James investeert in Canyon, het fietsenmerk van o.a. Van der Poel

In het peloton rijden Mathieu van der Poel en zijn ploegmaats bij Alpecin-Deceuninck rond op een Canyon. Ook de renners van Movistar zitten op een Canyon. Het Duitse bedrijf zag zijn winst al toenemen tijdens de coronacrisis, maar wil nog groter worden in de Verenigde Staten.

En daar kan NBA-ster LeBron James misschien wel bij helpen. De CEO van Canyon noemt het een "perfecte match". "Hij is een wereldwijd icoon en is ook echt geïnteresseerd in de koers", zegt Nicolas de Ros Wallace in de Financial Times.

Dit is voor LeBron James lang niet zijn eerste zakelijke investering. Hij zit samen met Maverick Carter, een bekende zakenman, in LRMR Ventures. Ze hebben bijvoorbeeld ook al aandelen in voetbalclub Liverpool.