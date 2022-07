John Lelangue over mislukte Tour van Lotto-Soudal: "Caleb Ewan was helaas niet 100%"

Lotto-Soudal was met een ploeg naar de Tour gekomen die bijna volledig rond Caleb Ewan was gebouwd. Maar de Australiër kwam er niet aan te pas in de sprints. Een 8e plaats in Parijs was zijn beste resultaat.

"Het is totaal niet geworden wat we ervan verwacht hadden", zegt John Lelangue. "We hadden helaas pech, met die valpartij voor Caleb. Blijkbaar was dat wat te veel."

"We zijn er desondanks altijd in blijven geloven, hebben daar enkele renners aan opgeofferd in de bergen. Dat kost ook energie."

"Een Caleb op 100% had vandaag zeker kunnen passeren. Hij zat bij alle sprints op de goeie plaats op 500 meter van de finish. Ook vandaag. Hij was perfect gepositioneerd om zoals in 2019 te winnen, maar als je die 2e kick niet hebt..."

"Het is ook een risico om alles op 1 man te zetten. We moeten kijken welke lessen we hier uit kunnen trekken, bijvoorbeeld voor de sprinttrein. Wat dat betreft was het ook een tegenslag dat we Jasper De Buyst hier misten."

Dat Lotto-Soudal achterop hinkt tegenover een ploeg als Jumbo-Visma wil Lelangue niet gezegd hebben. "Natuurlijk hebben zij een veel grote budget dan wij. Maar wij zijn óók bezig met hoogtestages, materiaal, videoanalyses, voeding... Nee, daar kunnen we niet over klagen."