Topcoach Wim Fissette stopt samenwerking met Naomi Osaka: "Het was een voorrecht"

Fissette, die voormalig coach is van toppers zoals Kim Clijsters, Simona Halep, Angelique Kerber en Victoria Azarenka, begon de samenwerking met Osaka in 2019.

Met de Belg als coach won de Japanse twee grandslamtitels. De US Open in 2020 en de Australian Open in 2021.

"Het is een voorrecht geweest om Naomi sinds 2019 te coachen en haar te zien opgroeien tot de kampioen die ze is", schreef Fissette op Instagram.

"Ze heeft een hele generatie geïnspireerd om verliefd te worden op het spel en om te spreken over waar ze in geloven. Het was geweldig om deel uit te maken van dat parcours."



"Ik kijk uit naar mijn volgende uitdaging", besloot Fissette. Waar die mag liggen, is momenteel niet duidelijk.