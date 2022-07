Elise Mertens over zoektocht naar nieuwe coach: "Ik heb geen haast"

Elise Mertens verloor in het enkelspel van Wimbledon in de 1/8e finales van verliezend finaliste Ons Jabeur en in het dubbelspel verloor ze zelf de finale. "Je wil altijd meer, maar ik ben trots op dit resultaat", zegt Mertens. "Het is toch maar weer een grandslamfinale."

Wimbledon was het laatste toernooi waar Mertens begeleid werd door Simon Goffin - broer van. "We hadden geen ruzie of zo, maar het ging niet de goeie kant op", legt Mertens uit. "Als de resultaten wat minder zijn en je wilt verbeteren... Simon was niet de juiste persoon om mij te begeleiden op weg naar de top."

Welke trainer moet dat dan wel doen? "Dat is moeilijk om te zeggen, die klik komt er of komt er niet. Het is soms niet slecht om te veranderen, dan weet je nog beter wat je wel wil."

"Ik heb iemand nodig die structuur geeft, the bigger picture ziet en me wil helpen om weer omhoog te klimmen op de ranking. En hij of zij moet het ook zien zitten dat ik nog dubbel zal spelen."