Achillespeesblessure houdt Naomi Osaka weg van Wimbledon

Naomi Osaka liep de achillespeesblessure op in het graveltoernooi van Madrid. Ze paste voor het toernooi van Rome, maar was toch niet honderd procent fit voor Roland Garros. In Parijs werd ze al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Vorige week zette de Japanse een video op social media. "Dit ben ik op een loopband onder water, omdat mijn achillespees nog altijd opspeelt", schreef Osaka erbij. Vandaag kondigde ze aan dat ze Wimbledon zal missen. "Mijn achillespees is nog niet hersteld, dus ik zie jullie de volgende keer."

Door de uitsluiting van Russische en Wit-Russische tennissers en tennissters zijn er geen WTA- en ATP-punten te verdienen in Wimbledon. Dat speelde ook mee in de beslissing van Osaka om niet mee te doen.

De laatste keer dat Osaka op het heilige gras van Wimbledon heeft gespeeld, dateert al van 2019. Ze verloor toen in de eerste ronde. In 2020 was er geen Wimbledon door de coronapandemie, vorig jaar bleef ze weg om aan zichzelf te werken na haar mentale problemen op Roland Garros.