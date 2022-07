Ousmane Dembélé verlengt dan toch bij Barcelona tot 2024

Dembélé kwam in 2017 bij Barcelona terecht. Hij werd met veel tromgeroffel binnengehaald, nadat PSG Neymar weggeplukt had met 222 miljoen euro. Barça betaalde 105 miljoen euro aan Dortmund, plus bonussen.



De nu 25-jarige Fransman erfde nummer 11 van zijn illustere Braziliaanse voorganger. Helemaal ontploffen deed hij nooit bij Barcelona, hij was maar al te vaak geblesseerd.



Omdat hij zijn 5-jarige aflopende contract niet wou verlengen, leefden club en speler in onmin. In januari zette Barcelona hem op de vertrekkerslijst, maar vond geen club in de wintermercato.



Coach Xavi viste Dembélé op uit de B-kern. Zijn contract liep in juni af. Maar kijk: nu is er dan toch weer een nieuw huwelijk tussen de twee partijen.



Dembélé kwam vorig seizoen tot 32 duels voor Barcelona, in alle competities. In de Liga was hij goed voor 1 goal en 13 assists, op weg naar de 2e plaats achter Real.



In totaal zit Dembélé aan 150 Barça-duels, waarin hij 32 keer scoorde en 34 assists gaf. Dat leverde hem 2 titels en 2 Spaanse bekers op.