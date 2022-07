Julie Allemand en Emma Meesseman weten na 5 zeges op rij weer wat verliezen is

Chicago, de leider in de WNBA, beleefde een lastige avond bij Minnesota, dat al in de 1e helft een bonus van 10 punten bij elkaar harkte. Toch konden de bezoekers de schade bij de rust (42-39) nog beperken.

In de 2e helft bleef het spannend. Chicago teerde vooral op zijn driepunters, maar toch slaagde de thuisploeg erin het laken naar zich toe te trekken. Een beresterke Aerial Powers (22 punten en 11 rebounds) dirigeerde haar team naar een nipte overwinning: 81-78.

Chicago ziet zo een einde komen aan een reeksje van zeges op rij, al blijft het wel op kop in de WNBA. Emma Meesseman had 4 punten, 6 rebounds en 1 assist in 26 minuten. Julie Allemand leverde 3 punten, 1 rebound en 1 assist af in 12 speelminuten.