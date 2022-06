Emma Meesseman en Julie Allemand winnen nu ook "ontbijtmatch" in de WNBA

De opworp van de wedstrijd tussen Chicaco en Connecticut was opmerkelijk genoeg al om 11 uur 's ochtends. Misschien lag het ontbijt nog een beetje op haar maag, want Emma Meesseman had een voor haar doen onopvallende wedstrijd: in 27 minuten was ze goed voor 4 punten en 1 rebound.

Julie Allemand sprokkelde 11 minuten en tekende daarin voor 3 punten en 3 assists. De grote uitblinker bij Chicago was Candace Parker, met 25 punten en 11 rebounds.

De match was eigenlijk bij de rust al gespeeld, want de Sky leidde toen al met 22 punten (55-33). Voor Chicago is het de 4e zege op een rij. In de competitie staat het 2e, vlak na de Las Vegas Aces.