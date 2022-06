Emma Meesseman en co kloppen overuren tegen Atlanta, maar houden de zege wel thuis

Emma Meesseman speelde opnieuw een belangrijke rol in de zege van Chicago. Met 17 punten en 12 rebounds in 38 minuten was ze een van de beste speelsters op het veld. Kahleah Copper, de WNBA Finals MVP van vorig seizoen, was de topschutter van Chicago met 23 punten. Copper plukte ook 10 rebounds.



De regerende kampioen miste tegen Atlanta sterspeelster Candace Parker, die aan de kant bleef met knieperikelen. De thuisploeg verspeelde in de 2e helft een voorsprong van 18 punten, maar hield toch nog de winst thuis. Azura Stevens maakte het verschil in de verlenging.

Bij Chicago mocht Julie Allemand 13 minuten opdraven. De spelverdeelster van de Belgian Cats kon niet scoren, maar deelde wel 5 assists uit.



Met 10 zeges en 4 nederlagen prijkt Chicago momenteel op een gedeelde 2e plaats in de WNBA. Leider Las Vegas telt 12 overwinningen en slechts 2 verlieswedstrijden.