Meesseman en Allemand gaan onderuit met Chicago Sky ondanks topscore Copper

Na een verschroeiend tweede quarter (9-25) leidde de titelverdediger met 37-50 bij de rust. Maar in het derde quarter sloeg Indiana terug met 35-20. Uiteindelijk hield de thuisploeg een nipte voorsprong vast.



Bij de bezoekers was Finals-MVP van vorig jaar Kahleah Copper de beste met een persoonlijk record van 28 punten. Ze werd net niet afgetroefd door Fever Nalyssa Smith, met een PR van 26 punten.



Emma Meesseman was in 32 minuten en 40 seconden op het parket goed voor 12 punten, 8 rebounds en 4 assists. In het slot moest ze met 6 persoonlijke fouten naar de kant. Julie Allemand lukte 3 punten en 3 assists in 14'59".



Chicago, dat zijn 5e nederlaag in 15 wedstrijden slikte, is 3e in de stand. Las Vegas Aces staat aan de leiding met 12 zeges en 2 nederlagen, voor Connecticut Sun (12-5). Indiana (5-13) is 11e en voorlaatste.



Morgen speelt Chicago de topper tegen de Aces in Las Vegas. Chicago is sinds gisteren na de 71-63-nederlaag van Connecticut bij Washington zeker van deelname aan de WNBA Commissioner's Cup Finals.



Daarin neemt het team van Meesseman en Allemand het op 26 juli in Las Vegas op tegen de Aces. De Commissioner's Cup is een competitie tijdens het WNBA-seizoen. Het best presterende team in elke conference in de zogenaamde "Cup games" mag aantreden in de finale.