Het Wimbledon-sprookje van Tatjana Maria (34): overlever, moeder en slicekoningin

Het Sprookje van Maria, das Maria-Märchen.

Hadden we Ons Jabeur in de halve finale verwacht? Jazeker. Simona Halep, eigenlijk ook wel. Elena Rybakina (Kazakse nationaliteit, maar geboren en wonend in Moskou - daar zullen ze hier op Wimbledon blij mee zijn) niet meteen.

Maar de Duitse Tatjana Maria? Nummer 103 in de wereld en nooit verder geraakt dan de derde ronde in een grandslamtoernooi? Natuurlijk niet.

Interessant is het verhaal van Maria alleszins. Ze begon op haar vierde en werd in de jeugdreeksen opgemerkt samen met generatiegenoten Andrea Petkovic, Angelique Kerber, Julia Görges en Sabine Lisicki.

Maria, toen nog onder haar meisjesnaam Malek, begint in 2001 professioneel tennis te spelen. De eerste kleine succesjes komen op het ITF-circuit, met vanaf 2004 titels in het dubbel en het enkel. Haar Poolse vader, een ex-handbalprof, reist met haar mee.

Op de rand van de afgrond

In het najaar van 2007 loopt ze een spierscheuring in haar kuit op. De behandeling verloopt niet echt zoals het hoort, er worden bloedklonters vastgesteld. Maar in het begin van 2008 speelt Malek gewoon weer toernooien.



De situatie wordt echter snel slechter. De pijn verschuift naar het bovenlichaam. In Indian Wells kan Malek, ze is dan 20 jaar, nog nauwelijks ademhalen tijdens haar match tegen Peng Shuai. Malek belandt in het ziekenhuis en zweeft met een longembolie een week lang tussen leven en dood.

Ze moet gedurende ruim een half jaar revalideren. In het late najaar krijgt Tatjana Malek een nieuwe tik. Haar vader sterft aan kanker. In 2009 lijkt Tatjana zich te herpakken, ze speelt het beste tennis uit haar carrière en klimt naar plaats 64 op de wereldranglijst. Maar de tol is zwaar.

Malek stort in het najaar in elkaar, fysiek en mentaal. Ze valt uit de top 200. Ze herinnert zich: “Ik speelde elke match voor mijn overleden vader. Ik was mijn gezel op het circuit kwijt. Ik leefde op automatische piloot.”

Kindergeluk

De kentering komt pas in 2012, ze leert Charles-Eduoard Maria kennen. Een Franse ex-proftennisser die was blijven steken ergens tussen de plaatsen 300 en 400. Maria gaat Malek begeleiden, maar hij zou meer dan een trainer worden, want het paar verlooft zich. “Charles-Eduoard heeft me uit het diepste dal gehaald. Zonder hem zou ik er niet zijn uitgeraakt", vertelt ze er later over. Ze trouwen en in 2013 bevalt Tatjana, vanaf nu Tatjana Maria, van haar eerste dochter Charlotte. De comeback begint in 2014. Charles-Eduoard neemt ook het tennis van Tatjana onder handen. Hij zweert bij de eenhandige backhand in plaats van de dubbelhandige. De inspiratie haalt hij bij Günter Bresnik, die Dominic Thiem liet omschakelen.

De verandering is verre van evident, maar werkt. Zo wordt Tatjana ook de koningin van de slice. Beetje bij beetje komen de resultaten. Maria wisselt af tussen het ITF- en het WTA-circuit. In 2017 piekt ze op plaats 46, in 2018 pakt ze haar eerste grote titel, in Mallorca - hoeft het te verbazen - op gras.

Vorig jaar beviel Maria van haar tweede dochter, Cecilia. Eerder dit jaar pakte ze, vanuit de kwalificaties, haar tweede titel in Bogota, Colombia. Kim Clijsters feliciteerde op Twitter haar collega-mama.

Indrukwekkende reeks

En nu staat Maria dus in de halve finale op Wimbledon. Verrassend, want tot nu geraakte ze nooit verder dan de derde ronde in een grandslamevent, niet toevallig was dat ook op Wimbledon. De reeks hier is behoorlijk indrukwekkend, want Maria klopte onder andere de ervaren Sorana Cirstea, schaduwfavoriete Maria Sakkari en ex-grandslamwinnares Julia Ostapenko. In de kwartfinale tegen haar landgenote Jule Niemeier kwam ze in de derde set terug van een 4-2-achterstand.

Het tennis van Maria is behoorlijk compleet. Goede service, vlakke harde slagen die ze afwisselt met slice, zowel op forehand als backhand. En haar volley is echt wel krachtig.

Echtgenoot-coach Charles Eduoard ziet nog veel mogelijkheden: “Tatjana, ook al is ze 34, kan nog 40 tot 50% beter worden. Wat ze nu met haar forehand doet, is onwaarschijnlijk."

"De beslissing om die backhand te veranderen, is wellicht de beste beslissing ooit. Tatjana beweegt en slaat nu veel bevrijder. Ik verwacht nog heel veel grote resultaten van haar.”

De buurmeisjes Williams

De familie Maria woont nu al een paar jaar in Palm Beach Gardens in Florida. De zussen Venus en Serena Williams, met wie Maria een goed contact heeft, zijn haar buren. En ook de tegenstander van straks, Ons Jabeur, komt als goede vriendin regelmatig langs.

Reizen naar de toernooien gebeurt in familieverband. Maria: “Het belangrijkste in mijn leven is moeder zijn. Dat zal nooit veranderen. Ik doe de pampers van Cecilia. Het geluk, de gezondheid van mijn kinderen en mijn man zijn prioriteit nummer 1. De kinderen reizen overal mee naartoe." “Wat me nu overkomt, is onwaarschijnlijk. Ik raakte nooit eerder verder dan de derde ronde in een grandslamtoernooi. Veel mensen dachten na de geboorte van Charlotte dat ik nooit meer in de top 100 zou raken. Ook na Cecilia kreeg ik zoiets te horen." "En kijk, hier sta ik in de halve finale op Wimbledon. Maar ik wist dat ik dit in me had, dat dit ooit zou gebeuren. Ik ben een vechter, een doorzetter die blijft dromen. Ik ben trots dat ik kan bewijzen dat een mama van twee op het hoogste niveau resultaten kan behalen.“