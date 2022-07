Elise Mertens treft Ons Jabeur in 4e ronde: "Een buitengewone speelster, maar ik sta er ook"

"Ik had niet verwacht dat het zo goed ging zijn. Maar het begin van de partij gaf me hoop en in de tweede set kon ik een goede comeback bewerkstelligen. Mijn spelniveau was veel beter dan de laatste twee à drie dagen. Dat is een goed teken, ik hoop dat het crescendo blijft gaan."

Mertens zal haar niveau wellicht nog moeten opkrikken, want nu wacht het Tunesische derde reekshoofd Ons Jabeur (WTA-2). Mertens speelde al één keer eerder tegen Jabeur. Vorig jaar trok ze met 6-3 en 7-5 aan het langste eind op de US Open. Maar de Tunesische is in vorm. Ze won vorige maand nog het WTA-toernooi van Berlijn.



"Jabeur is een buitengewone speelster", stelde Mertens. "Ze heeft de afgelopen maanden zeer goede resultaten behaald (met ook nog eindzegez in Madrid en finales in Charleston en Rome, red)."

"Maar ik sta er ook. Ik ben hier om een goede match te spelen. En ik ben duidelijk zelfverzekerder na die overwinning tegen Kerber. Zoals ik na mijn tweede ronde zei: je moet nooit opgeven en blijven vechten."