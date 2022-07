Wereldkampioene Balsamo sprint naar ritwinst en roze, Lotte Kopecky is opnieuw 4e

Een kopgroep van 6 vrouwen (5 uit Italië en 1 uit Litouwen) probeerde de onvermijdelijke massasprint in Tortoli te vermijden, maar op 10 kilometer van het einde kwam het toch weer samen.

In de sprint zelf leek Marianne Vos op weg naar de overwinning, maar het was wereldkampioene Elisa Balsamo die naar haar 7e zege van het seizoen snelde. Dankzij haar goeie prestatie in de proloog neemt ze ook de leiderstrui over van de Amerikaanse Faulkner.

Lotte Kopecky stijgt na haar nieuwe 4e plaats in de daguitslag 1 plaatsje in het klassement. Zaterdag rijden de vrouwen een laatste etappe op Sardinië, met finish in Olbia.