Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck vergezellen Wout van Aert langer bij Jumbo-Visma

Van Hooydonck (26) verlengde zijn aflopende overeenkomst met 2 jaar, Benoot (28) plakt 2 extra seizoenen vast aan zijn nog 1 jaar doorlopende verbintenis met de Nederlandse formatie.



"We waren er in het begin van het jaar al uit. Daar was ik heel blij mee", reageerde Van Hooydonck. "Het gaf me heel veel vertrouwen om het voorjaar in te gaan. Ik mag 2 jaar langer uitkomen voor de beste ploeg ter wereld."



"Ik geloof in wat we doen en in de kopmannen die we hebben. Er zit veel wetenschap achter onze werkwijze. Voor mijn gevoel word ik op dezelfde manier behandeld als de kopmannen, met dezelfde faciliteiten en voorbereiding naar de belangrijke periodes toe. Dat is niet overal het geval."



"In deze ploeg kan ik de beste versie van mezelf worden. Dat zei ik al toen ik voor Team Jumbo-Visma ging rijden en daar sta ik nog altijd achter."