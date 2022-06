Ontgoochelde Cats: "Missen ervaring die Polen wel heeft"

Als je er op die manier naar kijkt, lijkt het des te beter dat ze morgen - hopelijk -een extra wedstrijd moeten spelen. Hoe meer gespeeld, hoe meer ervaren.

Want dat had hen die twee luttele punten die voor de overwinning zouden zorgen misschien wel kunnen opleveren. En dan was het een Belgisch sprookje met een volledig "happy end", terwijl er momenteel vooral bij de Cats zelf een bittere nasmaak achterblijft. "Vooral omdat die overwinning zo dicht bij was, zijn we superontgoocheld", legt Julie Vanloo uit. "We geven het weg op het einde en de ervaring van Polen nam het over."

Vanloo: "verkeerde beslissingen, ook van mezelf"

Vanloo slaat mea culpa: "we namen slechte beslissingen op beslissende momenten, inclusief mezelf."

"We waren net zoals gisteren een beetje nerveus. De start was aarzelend, naar het einde toe ging het veel beter. Maar zij waren efficiënter. Er was een te grote foutenlast, waardoor ook de vrije worpen de druppel was voor ons."

Het was een noodzakelijke wedstrijd voor ons in deze competitie, één waaruit we veel kunnen leren. Julie Vanloo

"Het is wel een heel leerrijke wedstrijd voor ons, zo'n wedstrijd was wel noodzakelijk voor ons in deze competitie. Uit een wedstrijd tegen zo'n ploeg met zoveel ervaring te spelen kan je enorm veel leren."



"Ze hebben ons perfect gescout. Ik had het gevoel dat ze ons door en door kenden. De Poolse vrouwen bleven elkaar constant instructies geven. Daardoor verliep onze aanval stroef. Dat is de ervaring, zij spelen al jaren, wij zijn nog maar net begonnen."



Massey: "het spel niet goed gelezen"