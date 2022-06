Wat in het voetbal niet meer lukt, lukt wel in het handbal: Barcelona wint de Champions League

De hoogmis van het handbal kreeg zijn beslag in Keulen, Duitsland. Het publiek, 20.000 man sterk, zag een finale om duimen en vingers bij af te likken.

Een intense strijd leverde een 28-28-score op na de reguliere speeltijd. Twee seconden voor tijd was Kielce langszij gekomen en sleepte op die manier een verlenging uit de brand.

Ook in de extra 10 minuten gaven Barcelona en Kielce elkaar geen duimbreed toe. Net als in de tweede helft slaagde geen enkel team erin een bonus van meer dan 1 doelpunt uit te bouwen.

Met een 32-32-stand was er nog altijd geen winnaar. Strafworpen dan maar. En daarin bleek dan toch een verschil tussen de Spanjaarden en de Polen te schuilen. Barcelona haalde het met 5-3 en verlengt zo zijn Europese titel in clubverband.

Het was de tweede keer in de geschiedenis van de Champions League dat strafworpen een winnaar moesten aanwijzen. De eerste keer was in 2016 en dat was uitgerekend met Kielce als winnaar.

Voor Barcelona is het al de 11e Champions League-trofee. Het is de eerste club die erin slaagt de Champions League twee keer na elkaar te winnen.