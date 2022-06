Aanvoerder Dusan Djordjevic (39) blijft nog een jaartje langer bij landskampioen Oostende

Djordjevic streek in 2011 neer in België en zijn huwelijk met Oostende werd een echt succesverhaal. Hij werd 11x na mekaar kampioen met de club en won tussendoor ook 7x de Beker van België. In 2014 en 2015 was Djordjevic ook de MVP van de Belgische competitie.

Op zijn 39e is Djordjevic het nog altijd niet beu, meer nog: hij verlengde vandaag zijn contract bij Oostende tot juni 2023.

In de Belgische finalewedstrijden van de BNXT League moest Djordjevic, aanvoerder van Oostende, geblesseerd toekijken, maar ook zonder hem lukte het voor Oostende om kampioen van België te worden.