Eddy Casteels: "De BNXT League was een verademing. En een leerschool voor de Belgische teams"

Na de uitschakeling van Oostende tegen Leiden weten we dat geen Belgische maar een Nederlandse club de eerste editie van de BNXT League zal winnen. Eddy Casteels, coach van Leuven, weet waar het in deze eerste editie aan schortte bij de Belgische teams: mentale weerbaarheid.

Vóór de- start van de BNXT League vroegen sommigen zich af wat de meerwaarde van de Nederlandse ploegen zou zijn tegenover de sterker ingeschatte Belgische. Enkele maanden later spelen 2 Nederlandse teams, Leiden en Groningen, de finale van de eerste editie. Topfavoriet Oostende liet zich over 2 wedstrijden de kaas van het brood eten door Leiden. Voor Eddy Casteels, de coach van Leuven en gisteren aandachtig toeschouwer in de Coretec Dôme, was dit geen verrassing. "Ik heb van in het begin gedacht dat het heel open zou zijn. Ook al hadden net zo goed 2 Belgische teams in de finale kunnen staan, het is nu wel duidelijk geworden wat de meerwaarde van de Nederlandse teams is." "De beste 2 ploegen staan in ieder geval in de finale. Ik vind clubs als Leiden, Groningen, Den Bosch en ook Zwolle een schitterend voorbeeld voor de Belgische clubs." "Het zijn clubs die veel minder lawaai maken, maar die met weinig middelen toch veel bereiken. De Nederlandse teams staan mentaal ook veel verder dan de Belgische. Dit was een heel belangrijke leerschool voor de Belgische clubs."

Sommige spelers van Oostende liepen maar wat te huppelen en vonden dat amusant. Terwijl je bij Leiden wel de wil om te winnen zag. Eddy Casteels (coach Leuven)

"Bij de Nederlandse topclubs zijn ze met elk detail bezig"

Casteels ergerde zich gisteren aan de wedstrijdmentaliteit van sommige spelers bij Oostende. "Overconfidence is a weakness. De mentale weerbaarheid van jongens als Bratanovic, Buysschaert of toptalent Keye van der Vuurst valt in het niets met die van een Worthy de Jong of Mikalauskas (de topspelers van Leiden, red)." "Die jongens van Oostende lopen daar wat te huppelen en vinden dat amusant. Maar op dat moment gaat het niet om de entertainmentwaarde, wel over de wil om te winnen. Dan zie je het verschil. Oostende zit nog in een proces, terwijl Leiden piekte." Casteels stak zelf ook veel op van de werking bij de Nederlandse teams. "Ze zijn tot in elk detail bezig met de prestaties van die jongens. En ze hebben succes."

"Waarom niet naar een competitie met 18 teams?"

Het experiment met de BNXT League is voor Eddy Casteels zeker voor herhaling vatbaar. "Dit is zeker een aanwinst. Heel zeker. De ploegen die in de Elite Silver (een soort Play-off II) zijn beland, zoals Limburg, Aalst en Charleroi, zullen daar wellicht anders over denken, maar globaal gezien was dit een verademing." "Ik kan alleen maar hopen dat ze ook zullen doen wat ze voor de competitie hebben aangekondigd, namelijk lessen trekken uit dit seizoen en hier en daar wat sleutelen." Casteels denkt zelf aan een samensmelting van de twee competities vanaf de start. "In Frankrijk en Duitsland hebben ze een competitie met 18 teams, dus wij zouden hier ook een mooie competitie kunnen maken met 18 gezonde teams." "Na die competitie kunnen dan de play-offs in eigen land gespeeld worden. Dat zouden ze moeten bestuderen. Want er kunnen nog stappen gezet worden."

Eddy Casteels