Neymar schiet Brazilië vanaf penaltystip voorbij Japan en nadert Pelé

In een oefenpartij heeft Brazilië zonder echt te imponeren Japan geklopt. Neymar maakte de enige goal van de wedstrijd in het slotkwartier vanaf de penaltystip. Hij zit nu aan 74 goals voor zijn land, het record van Pelé staat op 77. Bij Japan stond Junya Ito (Racing Genk) in de basis, Mitoma (Union) mocht invallen.