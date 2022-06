Hulpeloos Estland is de speelbal van een magistrale Lionel Messi in oefenpot

Argentinië was tegen Estland heer en meester, met bijna 80 procent balbezit. Toch bleef de schade in de 1e helft nog relatief beperkt. Lionel Messi verzilverde al na 8 minuten een penalty en verdubbelde vlak voor de rust de score op aangeven van Alejandro Gomez.



Na de koffie ging de Messi-show gewoon voort. In de 47e minuut tikte hij een voorzet van Molina voorbij de Estse doelman, die zich ook in het laatste halfuur nog 2 keer mocht omdraaien.



Voor Messi is het de 1e keer in zijn carrière dat hij 5 keer scoort voor Argentinië in één wedstrijd. Hij deed het wel al eens een keertje voor Barcelona in de Champions League. Leverkusen was toen het slachtoffer van Messi en co in een 7-1-nederlaag in Camp Nou.