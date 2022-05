Klopp uitgeroepen tot Trainer van het Jaar in Premier League na jacht op quadruple

Liverpool was dichtbij de quadruple, maar daar stak Manchester City een stokje voor door de landstitel te winnen. Zaterdag is Real Madrid de tegenstander in de Champions League-finale.

"Het is een waanzinnig seizoen", vertelt Klopp. "Het was een knotsgekke laatste speeldag in de Premier League, maar we hebben het al verteerd."

Gisterenavond viel de trainer twee keer in de prijzen. Hij kreeg de Premier League-award voor Trainer van het Jaar. Daar tellen de stemmen van het publiek samen met dat van een panel. Maar hij kreeg ook de "LMA Manager of the Year"-prijs. Die wordt uitgedeeld op basis van de stemmen van alle trainers in de hoogste Engelse divisies.

"Dat is de grootste eer", vindt Klopp.