Gerlo vanuit Parijs: "De tennissterren van morgen zie je nu in Charleroi"

Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hebben. De rijzende sterren die de komende jaren aan het werk zullen zijn op Roland Garros, kunt u nog tot en met zaterdag aan het werk zien in eigen land, meer bepaald op de Astrid Bowl in Charleroi.

België heeft behalve de European Open in Antwerpen dan wel geen absoluut toptoernooi meer voor de profs, bij de junioren zakt een groot deel van de aanstormende wereldtop al wel meer dan 50 jaar af naar Charleroi, naar "Le Astrid TC", het Centre de Délassement de Marcinelle. De eerste Astrid Bowl werd daar in 1967 georganiseerd. We zijn ondertussen toe aan editie 57. Om even een indruk te geven: in de voorbije jaren stonden 5 latere nummers 1 van de wereld bij de mannen en 7 nummers 1 bij de vrouwen op de deelnemerslijst van de Astrid Bowl. Hun namen? Federer, Hewitt, Kuerten, Muster en Rios. Bij de vrouwen: Navratilova, Capriati, Henin, Clijsters, Azarenka, Kerber en Barty. Maar wie passeerden er nog zoal? Alle Belgen uiteraard met Goffin, Malisse, Clijsters en Henin op kop. Maar ook Krajicek, Wawrinka, Simon, Forget, Tsonga, Ostapenko, Stosur, Zverev, Fish, ... In 2019 nog speelde en verloor Leilah Fernandez, de verliezende finaliste van de US Open van vorig jaar, de titelmatch. (Lees voort onder de foto.)

Leylah Fernandez (l) in 2019.

Door plaats op de kalender haken sommige toppers af

In totaal namen nu al meer dan 10.000 talentrijke tennissers uit meer dan 100 landen deel aan de Astrid Bowl. Waarom? Omdat de Astrid Bowl een internationale graadmeter is. Wie het daar goed doet, heeft iets in haar of zijn mars en mag dromen van een carrière als toptennisser.

Het is best nuttig om even het competitiesysteem voor de internationale jeugd te schetsen. Ook de junioren hebben dus hun grandslams. Die worden afgewerkt tijdens de tweede week van het toernooi voor de profs. En in het verleden waren er toch redelijk wat Belgische overwinningen. Nancy Feber won Wimbledon, Kirsten Flipkens Wimbledon en de US Open, Ann-Sophie Mestach won in Melbourne en Justine Henin en Kimmer Coppejans wonnen Roland Garros. Begin dit jaar verloor Sofia Costoulas nog de finale op de Australian Open. Daaronder heb je nog de Youth Olympics, de Junior Masters en de Grade A en

Grade 1 tot en met 5 toernooien. Charleroi is Grade 1. En dat betekent dat er veel punten te behalen zijn voor de wereldranglijst bij de junioren. En dus komt er veel volk op af.

Charleroi zet jaar na jaar een fantastische organisatie neer in een geweldig kader. Het toernooi heeft wereldwijd een prima reputatie. Tom Devries

Die Grade 1 van Charleroi, dat is tegenwoordig een zegen, maar ook een vloek. Tom Devries, technisch directeur bij Tennis Vlaanderen, legt uit. "Charleroi zet jaar na jaar een fantastische organisatie neer in een geweldig kader. Het toernooi heeft wereldwijd een prima reputatie. We willen daar dus graag met onze Belgische talenten meedoen en deden dat ook al vaak."

"De Internationale federatie heeft Charleroi trouwens ook gevraagd om een upgrade te doen naar de Grade A-klasse. Maar dan moet het toernooi verhuizen en dat wil de organisatie niet. En dat is nu net het probleem, ook voor ons. Charleroi zit geprangd tussen het Grade A-toernooi van Milaan en Roland Garros."

"Als je meedoet voor de prijzen, en we hebben zo toch een aantal spelers tegenwoordig, dan zit je met de finale op zaterdag en Roland Garros begint al op zondag. Daarom zeggen veel spelers die het vorige week goed deden in Milaan af

voor Charleroi, ook al omdat ze op vrijdag in Parijs willen trainen."

Dit jaar geen Costoulas in Charleroi want ze mikt op Parijs

Zo nemen dit jaar de Belgische kanshebbers op een goed resultaat in Parijs niet deel in Charleroi. En dat zijn er nogal wat. Bij de meisjes nemen toptalent Sofia Costoulas (2e op de wereldranglijst bij de junioren), Hanne Vandewinkel (23e) en Amelie van Impe (42e) niet deel. En bij de jongens gaan Gilles Arnaud Bailly (20e) en Alexander Blockx (32e) voluit voor Parijs. Tom Devries: “Jammer dat we niet met onze topjunioren in Charleroi zijn, maar we hebben net als pakweg tien jaar geleden een goede groep junioren die het potentieel hebben om uit te groeien tot profs met zicht op een top 100. Daarom mikken we op Roland Garros." "Onze resultaten in de grandslams, in de Grade A- en Grade 1-toernooien zijn echt een barometer om te zien waar ze over 5 à 6 jaar kunnen staan." "Maar voor nog een andere groep Belgische jongeren met potentieel, ik denk bijvoorbeeld aan Alessio Basille en Amelia Waligora, is Charleroi door de grote concurrentie een echte waardemeter. Tegenwoordig is de Astrid Bowl een enorme start voor onze beste 14- en 15 jarige meisjes en 15-en 16 jarige jongens."